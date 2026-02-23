W odpowiedzi na falę krytyki, jaka wybuchła w Polsce i innych krajach po wypowiedzi kanclerza Niemiec Friedricha Merza, rzecznik rządu federalnego Niemiec – Stefan Kornelius – odniósł się do tych kontrowersyjnych sformułowań i przedstawił oficjalne wyjaśnienie kontekstu, w jakim zostały one użyte.

Według rzecznika, Merz nie miał zamiaru umniejszać znaczenia ani długości II wojny światowej, lecz w swojej wypowiedzi posługiwał się inną perspektywą historyczną – konkretnie odniesieniem do konfliktu między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, który rozpoczął się w czerwcu 1941 r. i zakończył się w maju 1945 r. – co faktycznie daje mniej niż cztery lata trwania działań zbrojnych w tej części teatru wojennego.

Rzecznik podkreślił, że Merz nie miał intencji pomniejszać roli krajów Europy Środkowo-Wschodniej ani ich doświadczeń historycznych, a jego wypowiedź dotyczyła jedynie porównania czasowego konfliktów zbrojnych z punktu widzenia sowieckiego doświadczenia II wojny światowej.

To tłumaczenie spotkało się również z reakcjami ambasadora Niemiec w Polsce, który na portalu X zaznaczył, że kanclerz „nie wymazał niczego z historii II wojny światowej”, lecz jego słowa mogły wynikać z innego sposobu liczenia czasu działań zbrojnych.

Rzecznik rządu Niemiec poci się jak szczur, próbując wybronić kanclerza przed zarzutem pomniejszania zbrodni niemieckich poprzez „skracanie wojny”.

