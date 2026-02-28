Donald Trump zwrócił się bezpośrednio do Irańczyków, których wezwał do obalenia władz. Stwierdził, że dotąd żaden prezydent USA nie był gotów zrobić tego, co on zrobił.

Po rozpoczęciu uderzenia na cele na terytorium Iranu, Trump opublikował przemówienie w mediach społecznościowych. Zwrócił się w nim m.in. bezpośrednio do Irańczyków. „Gdy skończymy, przejmijcie władzę. Będzie do wzięcia. To prawdopodobnie będzie wasza jedyna szansa na pokolenia” – mówił.

„Przez wiele lat prosiliście Amerykę o pomoc, ale nigdy jej nie otrzymaliście. Żaden prezydent nie był gotów zrobić tego, co ja jestem dziś gotów zrobić. Teraz macie prezydenta, który daje wam to, czego chcecie, więc zobaczymy, jak zareagujecie” – powiedział Trump zwracając się do Irańczyków.

Trump apelował o przejęcie władzy. „Ameryka wspiera was przytłaczającą i niszczycielską siłą. Teraz jest czas, by przejąć kontrolę nad swoim przeznaczeniem i uwolnić pomyślną i chwalebną przyszłość, która jest w waszym zasięgu” – mówił. „To jest moment działania. Nie zmarnujcie tego” – podkreślił.

Głos zabrał także syn ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi, postrzegany jako lider irańskiej opozycji. Polityk podziękował za „humanitarną interwencję”. Również on wezwał Irańczyków do obalenia obecnego rządu.

Źr. Polsat News