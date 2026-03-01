Polska znalazła się w wąskim gronie krajów, które otrzymały wczesne informacje o wspólnej operacji USA i Izraela przeciwko Iranowi. Szef BBN ujawnia, jak bliskie sojusze wpłynęły na przygotowania Warszawy, podczas gdy inne europejskie stolice pozostały zaskoczone.

W programie „Śniadanie Rymanowskiego” na Polsat News szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), Sławomir Cenckiewicz, potwierdził, że polskie władze wiedziały o ataku kilkadziesiąt godzin wcześniej. Informacje pochodziły z danych wywiadowczych i osobistych relacji prezydenta Karola Nawrockiego z sojusznikami. Cenckiewicz podkreślił: – Rząd, w tym Ministerstwo Obrony Narodowej, oraz czynniki polityczne dawały komponent wiedzy o możliwym konflikcie wokół Iranu. Polska, w odróżnieniu od Francji, była w elitarnym gronie wtajemniczonych, co świadczy o zaufaniu USA do Warszawy. Ta współpraca wzmacnia pozycję Polski w NATO i pozwala na efektywniejsze reagowanie na zagrożenia międzynarodowe. Ponadto, takie relacje mogą przynieść korzyści w postaci dostępu do zaawansowanych technologii obronnych.

Intensywny monitoring przed uderzeniem

BBN monitorowało sytuację na Bliskim Wschodzie przez dwa tygodnie przed atakiem. Współpraca z MON i Kancelarią Prezydenta pozwoliła na oceny ryzyka i zabezpieczenie polskich interesów, w tym placówek dyplomatycznych i obywateli w regionie. Dzięki temu Polska wzmocniła swoją pozycję w NATO i relacjach transatlantyckich, jak donosi portal Politico. Te działania umożliwiły szybką analizę potencjalnych scenariuszy eskalacji konfliktu. W rezultacie, polskie służby mogły lepiej koordynować ewakuacje i ochronę personelu w zagrożonych obszarach.

Geopolityczne skutki – cios w Rosję

Poseł PiS Jan Kanthak ocenił, że atak osłabia sojuszników Rosji, w tym Iran jako dostawcę broni. – Trump odcina sojuszników Putina krok po kroku – od Wenezueli po Iran – stwierdził. Dlatego to paraliżuje dostawy wspierające Rosję w Ukrainie. Taka strategia może zmienić dynamikę globalnych konfliktów, osłabiając wpływy Moskwy na arenie międzynarodowej. Analitycy przewidują, że kolejne kroki mogą objąć inne kraje sprzymierzone z Rosją, co wpłynie na równowagę sił w regionie.

Przeczytaj również:

Źródło: Zero.pl