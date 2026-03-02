Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła sukces ataku rakietowego na kluczowe cele w Izraelu, w tym biuro premiera Benjamina Netanjahu. Atak miał być przeprowadzony z użyciem zaawansowanych pocisków, co wzbudza nowe obawy o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Brak potwierdzenia ze strony Tel Awiwu, ale syreny alarmowe rozbrzmiały w centralnych regionach kraju.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że pocisk balistyczny Kheibar trafił w biuro premiera Benjamina Netanjahu oraz siedzibę dowódcy izraelskich sił powietrznych. W komunikacie na Telegramie opisano atak jako „precyzyjny i nagły”, skierowany przeciwko „biuru zbrodniczego premiera reżimu syjonistycznego”. Te doniesienia pochodzą z antyrządowego portalu Iran International, który cytuje oświadczenie IRGC wydane zaledwie 21 minut przed publikacją. Irańczycy podkreślają, że celem był kompleks rządowy, co ma być odpowiedzią na wcześniejsze napięcia. Brak szczegółów na temat ewentualnych strat materialnych po stronie izraelskiej.

Reakcje w Izraelu

Izraelskie władze nie skomentowały oficjalnie irańskich roszczeń dotyczących uderzenia w biuro Netanjahu. Według Times of Israel, w centralnym Izraelu i okolicach Jerozolimy aktywowano syreny alarmowe w związku z atakiem rakietowym z Iranu. Siły Obrony Izraela (IDF) początkowo poinstruowały cywilów, by pozostali w schronach, ale wkrótce po wykryciu dalszych uderzeń pozwolono opuścić ukrycia. To wskazuje na szybką reakcję systemów obrony, choć nie podano informacji o intercepts lub ofiarach. Sytuacja pozostaje napięta, z możliwością dalszych alertów.

Przeczytaj również:

Źródło: RMF 24