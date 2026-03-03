Izraelskie siły przeprowadziły precyzyjny atak na kluczowe budynki rządowe w Teheranie, w tym siedzibę Zgromadzenia Ekspertów, podczas głosowania nad nowym najwyższym przywódcą Iranu. Operacja zbiegła się z liczeniem głosów po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego. Brak informacji o ofiarach, ale zniszczenia obejmują strategiczne obiekty reżimu.

Izraelska armia zaatakowała kompleks dowodzenia w centrum Teheranu, celując w budynki rządowe i bezpieczeństwa. Zgromadzenie Ekspertów, 88-osobowy organ duchownych, zebrało się, aby wybrać następcę zabitego Chameneiego. Atak nastąpił we wtorek, w trakcie liczenia głosów.Izraelscy urzędnicy potwierdzili, że operacja poprzedziła długie gromadzenie informacji wywiadowczych. Siły zbrojne poszerzyły i pogłębiły szkody w systemie dowodzenia reżimu. Irańska agencja Tasnim oskarżyła „amerykańsko-syjonistycznych przestępców” o uderzenie w budynek Zgromadzenia w Kom, na południe od Teheranu.

NOW: A building belonging to Iran's Assembly of Experts — the body responsible for selecting Khamenei’s successor — has been attacked by Israel. pic.twitter.com/ne6KVPtN6h — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

Szczegóły operacji wojskowej

W ataku wzięło udział około 100 myśliwców, które wystrzeliły ponad 250 rodzajów amunicji. Cele obejmowały Pałac Prezydencki, budynek Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz Irański Instytut Szkolenia Oficerów. Kompleks rozciąga się na kilka ulic i stanowi jedno z najbardziej chronionych miejsc w Iranie. Dlatego rzeczniczka izraelskich sił zbrojnych poinformowała o szczegółach na konferencji prasowej. Media pokazały zdjęcia i nagrania poważnie uszkodzonych obiektów. Izrael uderzył w struktury odpowiedzialne za kluczowe decyzje bezpieczeństwa, w tym program nuklearny.

Reakcje stron konfliktu

Izraelska armia oświadczyła, że atak skierowała przeciwko budynkom rządowym i bezpieczeństwa. Urzędnik ds. obrony powiedział agencji Axios, że operacja zbiegła się z liczeniem głosów w Zgromadzeniu. Irańskie media potępiły uderzenie jako akt agresji. Natomiast Tasnim podkreśliła, że atakowali „amerykańsko-syjonistyczni przestępcy”. Jednak brak bezpośrednich komentarzy z innych stron, ale Izrael ostrzegał Liban przed podobnymi działaniami.

