Prezydent USA Donald Trump stanowczo odrzucił próby negocjacji ze strony Iranu po serii ataków na ten kraj. Teheran grozi europejskim państwom, które rozważają interwencję. Sytuacja eskaluje, a Trump podkreśla zniszczenia w irańskich siłach zbrojnych.

Donald Trump opublikował wpis na platformie Truth Social, w którym ocenił skutki ataków USA i Izraela na Iran. Jednak Prezydent USA stwierdził, że irańska obrona powietrzna, siły powietrzne, marynarka wojenna oraz dowództwo poniosły całkowite zniszczenia. Trump napisał: – Ich obrona powietrzna, siły powietrzne, marynarka wojenna i dowództwo zniknęły. Teraz chcą rozmawiać. Powiedziałem im: za późno. Wcześniej prezydent wyrażał gotowość do rozmów z nowymi przywódcami Iranu, ale nie sprecyzował terminu. Natomiast teraz podkreśla, że negocjacje nie wchodzą w grę.

Irański odwet i groźby

Iran rozpoczął ataki odwetowe od soboty, celując w obiekty na Bliskim Wschodzie, w tym amerykańskie bazy wojskowe. Teheran wydał komunikat, w którym ostrzega europejskie kraje przed interwencją. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei oświadczył: – To byłby akt wojny. Każdy taki akt przeciwko Iranowi byłby uważany za współudział w agresji. Groźby dotyczą Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, które zadeklarowały gotowość do obronnych działań przeciwko irańskim rakietom i dronom.

Europejska reakcja i doktryna Trumpa

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec ogłosili w niedzielę, że podejmą kroki w celu ochrony swoich interesów na Bliskim Wschodzie. Ich działania skupią się na neutralizacji irańskich zdolności do ataków rakietowych i dronowych. Natomiast Trump odniósł się do artykułu „Wall Street Journal” o wyczerpywaniu się amerykańskich zapasów amunicji, nazywając go „haniebnym”. Prezydent podkreślił, że USA dysponują „nieograniczonymi” zasobami broni średniej i wysokiej klasy. Konserwatywny publicysta Marc Thiessen opisał strategię Trumpa jako „doktrynę Trumpa”, która zmienia świat bez użycia wojsk lądowych.

