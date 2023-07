Joe Biden, prezydent USA, powiedział wprost, w jakiej sytuacji NATO znalazłoby się w bezpośredniej wojnie z Rosją. Jego słowa są jednoznaczne.

Joe Biden udzielił wywiadu dla stacji CNN. Podczas rozmowy amerykański prezydent odniósł się do forsowanego pomysłu dotyczące przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Takie propozycje pojawiają się coraz częściej. Kiedy jednak Ukraina miałaby zostać przyjęta? Joe Biden zabrał głos w tej sprawie. Jego słowa są jednoznaczne i dla Ukraińców być może brutalne.

Amerykański prezydent oświadczył bowiem, że przyjęcie Ukrainy do NATO w tej chwili, gdy ta pozostaje w stanie wojny z Federacją Rosyjską przyniosłoby ciężkie konsekwencje dla całego Sojuszu.

– Nie sądzę, aby w NATO było jednomyślność co do tego, czy należy włączyć Ukrainę do rodziny NATO teraz, w tej chwili, w środku wojny – powiedział bez ogródek Joe Biden.

Amerykański przywódca dodał, że gdyby tak się jednak stało, oznaczałoby to de facto jedno. – Bylibyśmy w stanie wojny z Rosją, gdyby tak się stało – oświadczył wprost Joe Biden.

The Biden administration is expected to announce Friday that it will provide thousands of cluster munitions to Ukraine, according to people familiar with the decision. It's part of the latest military aid package for the war effort against Russia. https://t.co/kBHN4bDXY8