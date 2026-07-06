Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zwrócił się z apelem do Marszałka Włodzimierza Czarzastego. Chce, by zwołano pilne posiedzenie Sejmu w celu omówienia kwestii dotyczących sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie.

Nie milknie burza wokół sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie przez Polskę. Bosak zażądał zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie.

„W związku z kolejnymi informacjami o przekazywaniu Ukrainie kluczowych elementów polskiego uzbrojenia, w tym pocisków przechwytujących do systemów Patriot, wystąpiłem do marszałka Sejmu o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie” – napisał Bosak w mediach społecznościowych.

„Nie można dalej tolerować sytuacji, w której opinia publiczna i Sejm nie wiedzą, jakie uzbrojenie oraz wyposażenie wojskowe zostało przekazane Ukrainie i w jakim stanie pozostawiono zdolności obronne polskiej armii” – dodał.

Bosak do wpisu dołączył zdjęcie ukazujące treść pisma, jakie skierował w tej sprawie do Czarzastego.

W związku z kolejnymi informacjami o przekazywaniu Ukrainie kluczowych elementów polskiego uzbrojenia, w tym pocisków przechwytujących do systemów Patriot, wystąpiłem do Marszałka Sejmu o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie.



Nie można dalej tolerować… pic.twitter.com/kzdThXMBI9 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 6, 2026

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Źr. dorzeczy.pl; X