Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zwrócił się z apelem do Marszałka Włodzimierza Czarzastego. Chce, by zwołano pilne posiedzenie Sejmu w celu omówienia kwestii dotyczących sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie.
Nie milknie burza wokół sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie przez Polskę. Bosak zażądał zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie.
„W związku z kolejnymi informacjami o przekazywaniu Ukrainie kluczowych elementów polskiego uzbrojenia, w tym pocisków przechwytujących do systemów Patriot, wystąpiłem do marszałka Sejmu o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie” – napisał Bosak w mediach społecznościowych.
„Nie można dalej tolerować sytuacji, w której opinia publiczna i Sejm nie wiedzą, jakie uzbrojenie oraz wyposażenie wojskowe zostało przekazane Ukrainie i w jakim stanie pozostawiono zdolności obronne polskiej armii” – dodał.
Bosak do wpisu dołączył zdjęcie ukazujące treść pisma, jakie skierował w tej sprawie do Czarzastego.
Przeczytaj również:
- Tusk potwierdził przekazanie Patriotów Ukrainie. „Chyba nie przeszliście na stronę Rosji?”
- Człowiek Putina ws. Polski. „Nie chcę być prorokiem apokalipsy”
- Niepokojące ostrzeżenie dla Polski. Rosjanie mogą wtargnąć od Królewca lub Białorusi
Źr. dorzeczy.pl; X