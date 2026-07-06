Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Polska powinna brać pod uwagę kwestie własnego bezpieczeństwa w związku z działalnością przedsiębiorstw produkujących drony dla Ukrainy.

Wypowiedź padła po publikacji rosyjskiego Ministerstwa Obrony, które przedstawiło listę zakładów – według strony rosyjskiej – zaangażowanych w produkcję bezzałogowców wykorzystywanych przez Ukrainę. Jak informuje rosyjska państwowa agencja TASS, Pieskow odniósł się również do doniesień zachodnich mediów dotyczących możliwego zagrożenia dla Polski ze strony Rosji. Określił je jako „horrorowe historie”.

– W każdym razie ma sens, by tak myśleli – powiedział rzecznik Kremla, komentując kwestie bezpieczeństwa Polski. Pieskow przekonywał, że Warszawa powinna zastanowić się nad konsekwencjami działalności firm, które – według rosyjskich władz – produkują drony trafiające następnie na Ukrainę.

Jak podaje TASS, rzecznik Kremla stwierdził, że na terytorium Polski działa wiele przedsiębiorstw mających wytwarzać bezzałogowce wykorzystywane przeciwko rosyjskim siłom zbrojnym. – Oczywiście nie ma w tym nic dobrego – ocenił z perspektywy Rosji. Dodał jednocześnie, że „nie chce być prorokiem apokalipsy”, jednak – jego zdaniem – faktem jest prowadzenie takiej działalności na terytorium Polski.

Według TASS Pieskow nawiązał także do wcześniejszej publikacji rosyjskiego Ministerstwa Obrony, które opublikowało listę przedsiębiorstw i ich lokalizacji w kilku państwach europejskich. W ocenie rosyjskich władz mają to być zakłady uczestniczące w produkcji dronów przeznaczonych dla Ukrainy. Rosyjskie twierdzenia dotyczące działalności konkretnych przedsiębiorstw oraz ich udziału w produkcji uzbrojenia nie zostały dotąd niezależnie potwierdzone i stanowią stanowisko władz Federacji Rosyjskiej.

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