Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w tragicznym wypadku, do którego doszło nad ranem w miejscowości Wólka Żabna w województwie świętokrzyskim. Policja ustala okoliczności zdarzenia oraz poszukuje osoby, która miała oddalić się z miejsca wypadku.

Do tragedii doszło przed godziną 5:00 na drodze wojewódzkiej nr 764. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierowca volkswagena z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i dachował.

W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł 22-letni mężczyzna podróżujący samochodem. Cztery osoby w wieku od 17 do 19 lat zostały przetransportowane do szpitali. Jak podaje Polsat News, stan jednej z poszkodowanych osób jest krytyczny.

Policjanci wyjaśniają, kto w chwili zdarzenia prowadził pojazd. Według relacji świadków w samochodzie mogła znajdować się jeszcze jedna osoba, która po wypadku uciekła z miejsca zdarzenia. Trwają jej poszukiwania.

Służby prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tragicznego wypadku.

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