Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki w programie „Gość Wydarzeń” przyznał, że od kilku miesięcy napływają niepokojące informacje dotyczące możliwych rosyjskich prowokacji wobec państw NATO. Jak podkreślił, Sojusz jest przygotowany na ewentualną odpowiedź, a nadchodzący szczyt NATO ma potwierdzić jedność państw członkowskich.

Polityk mówił o tym w programie „Gość Wydarzeń”. Zaznaczył, że choć nie ma pewności, czy rosyjskie plany zostaną zrealizowane, zagrożenie jest traktowane poważnie. – Mamy mniej więcej od kilku miesięcy niepokojące informacje o planach czy przygotowaniach rosyjskich. Czy one zostaną zrealizowane, tego nie wiemy, ale na pewno NATO jest przygotowane jak jedna pięść do odpowiedzi na ewentualne prowokacje rosyjskie – powiedział Marcin Bosacki.

Wiceszef MSZ zapewnił, że Polska i pozostali sojusznicy są gotowi na różne scenariusze. – Jesteśmy na to przygotowani, to chcę powiedzieć – podkreślił. Bosacki odniósł się również do zbliżającego się szczytu NATO, wskazując, że wśród państw członkowskich panuje obecnie wyjątkowo duża zgodność.

– Jesteśmy w trakcie przygotowań do szczytu NATO, już za kilka dni w Ankarze. I muszę powiedzieć, że w porównaniu z poprzednimi szczytami dawno nie było takiej jedności – stwierdził Marcin Bosacki w telewizyjnym studio.

– Myślę, że wyniki tego szczytu będą bardzo obiecujące. I dla Polski, i dla całego NATO – pokażemy solidarność i przygotowanie na wyzwania. Oczywiście największym wyzwaniem z nich jest agresywna Rosja. NATO to pokaże – dodał wiceminister.

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