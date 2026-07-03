Gen. Roman Polko, były dowódca GROM odniósł się do niepokojących doniesień wywiadowczych o zagrożeniu zbrojną prowokacją Rosjan. Były wojskowy wskazał, na to co w jego ocenie stanowi największe wyzwanie dla Polski w tej sytuacji.

Brytyjski „The Telegraph” twierdzi, że Stany Zjednoczone w ostatnim czasie kilkukrotnie ostrzegały Polskę przed możliwą zbrojną prowokacją ze strony Rosji. Jeden ze scenariuszy zakłada nawet atak lądowy z Królewca lub Białorusi pod fałszywą flagą, sugerując, że odpowiedzialność ponosi Ukraina.

Gen. Polko w rozmowie z WP zwrócił uwagę, że należy odróżnić rzetelne informacje od faktów medialnych. „Właściwie codziennie pojawiają się takie doniesienia. Część z nich to efekt pracy dziennikarzy, którzy wzmacniają kremlowską narrację opartą na straszeniu” – stwierdził.

„Z drugiej strony mamy wojskową zasadę: oczekuj najlepszego, ale szykuj się na najgorsze. Czarne scenariusze o wojnie hybrydowej to nie nowość, my to doskonale znamy. Cyberataki, zakłócanie sygnału GPS, drony czy podpalenia to nasza codzienność od miesięcy” – dodał Polko.

Były dowódca GROM nie obawia się jednak w najbliższym czasie zagrożenia wojną konwencjonalną. Zwrócił uwagę na problemy Rosjan na Ukrainie. „To, co jest obecnie największym wyzwaniem dla Polski, to ataki terrorystyczne i dywersja. Mieliśmy już wiele przykładów takich działań” – powiedział gen. Polko. „Ataki pod obcą flagą, wykorzystywanie kupionych agentów wpływu z Ukrainy czy Białorusi, to realne ryzyko, na które służby muszą odpowiadać codziennym wysiłkiem, a nie tylko reakcją na artykuły w zagranicznej prasie” – podsumował.

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Źr. WP