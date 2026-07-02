Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa po raz kolejny uderzyła w Polskę. Tym razem jednak powód może zaskakiwać, ponieważ chodzi o sytuację z… Niemiec. W tamtejszym mieście Hemer ktoś bowiem ukradł pomnik rosyjskiego poety.

W mieście Hemer w Niemczech ktoś ukradł pomnik rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina. Sprawą zajmują się niemieccy policjanci, którzy ustalają wszelkie okoliczności zdarzenia.

Do sprawy odniosła się już rosyjska ambasada w Niemczech, która wyraziła „zaniepokojenie wiadomością o kradzieży pomnika wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina”. Dyplomaci z Rosji wyrazili nadzieję na ustalenie i ukaranie sprawców.

Sprawę kradzieży skomentowała również Zacharowa. „Europejski 'kwitnący ogród’ ponownie pokazał swoje prawdziwe oblicze. W niemieckim mieście Hemer skradziono 1,8 metrowy brązowy posąg wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina. Został dosłownie zerwany z cokołu” – napisała na Telegramie.

Co zaskakujące, rzeczniczka rosyjskiego MSZ postanowiła wykorzystać tę okazję do uderzenia w Polskę. „Teraz sytuacja jest poważniejsza. Zbrodnicza 'wojna z pomnikami’, prowadzona przez władze Polski i państw bałtyckich przeciwko pomnikom i grobom wyzwolicieli Armii Czerwonej, którzy oddali życie za wolność naszego kraju, Europy i całego świata od nazizmu, rozprzestrzeniła się teraz na Niemcy” – napisała Zacharowa

„W tej samej Nadrenii Północnej-Westfalii, jak w całych Niemczech, książki były palone z radością od maja 1933 roku. Czy to się znowu zaczyna?” – zapytała retorycznie Zacharowa.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News