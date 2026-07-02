Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do trwającego sporu z Polską dotyczącego gloryfikacji UPA. Podczas konferencji prasowej w Dublinie zadeklarował gotowość do dialogu i podkreślił, że oba państwa powinny koncentrować się na wspólnym bezpieczeństwie.

Ukraiński przywódca został zapytany, czy konflikt wokół nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA” może utrudnić proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. – Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy. Ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem. Musimy myśleć o bezpieczeństwie – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy przyjął znacznie bardziej pojednawczy ton niż jeszcze kilka dni wcześniej. Wówczas deklarował, że Ukrainie „nikt i nigdy nie będzie nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować”. – Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi – podkreślił podczas środowej konferencji.

Zełenski odniósł się również do procesu przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wyraził nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie poprą rozpoczęcie kolejnych etapów negocjacji akcesyjnych, mimo pojawiających się zastrzeżeń ze strony Polski i Węgier. – Liczymy na jednomyślność państw członkowskich. Unia powinna się kierować zasadami, a nie emocjami. Ukraina spełniła wszystkie warunki pozwalające na otwarcie klastrów, mamy nadzieję, że premier Węgier i polski rząd poprą naszą akcesję – stwierdził.

Spór pomiędzy Warszawą i Kijowem zaostrzył się po decyzji władz Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, uzasadniając decyzję sprzeciwem wobec gloryfikowania formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na ludności polskiej podczas rzezi wołyńskiej.

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