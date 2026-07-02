Do nietypowej sytuacji doszło podczas 61. posiedzenia Sejmu. W trakcie wystąpienia posłanki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek do akcji musiała wkroczyć prowadząca obrady wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska.

Gdy Małgorzata Pępek zabierała głos z sejmowej mównicy, zwróciła uwagę, że jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości fotografuje ją telefonem. – Pani marszałek, proszę zwrócić uwagę panu posłowi. Cały czas mnie fotografuje, cały czas robi mi zdjęcia. Nie wiem, czy tak mu się spodobałam? – powiedziała z mównicy.

Chwilę później poseł PiS Dariusz Matecki podszedł bliżej mównicy, wyciągnął telefon i zaczął nagrywać przemawiającą parlamentarzystkę. Na jego zachowanie zareagowała prowadząca obrady Monika Wielichowska. – Panie pośle, proszę zająć miejsce – zwróciła się do Mateckiego. Posłanka KO wykorzystała sytuację, aby odpowiedzieć politykowi PiS. – Wie pan, gdzie jest pana miejsce?! Niech pan sobie przypomni. Nie ma kolejek do więzienia – powiedziała, zwracając się do Dariusza Mateckiego.

Poseł opublikował później nagranie w mediach społecznościowych, opatrując je komentarzem: „Pani Poseł Pępek tym razem nie wepchnęła się w kolejkę”.

Wpis Mateckiego był nawiązaniem do medialnych doniesień z czerwca. Portal Zero informował wówczas, że Małgorzata Pępek miała zostać przyjęta poza kolejnością na specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu. Według publikacji przeciętny czas oczekiwania na takie badanie wynosi nawet dwa lata, natomiast posłanka została przyjęta po trzech tygodniach. W rozmowie z Polsat News parlamentarzystka zapewniała, że nie zabiegała o wcześniejszy termin. Jak tłumaczyła, została poinformowana przez rejestrację o zwolnionym miejscu po rezygnacji innego pacjenta i skorzystała z takiej możliwości.

Pępek odpaliła się na Mateckiego, bo ten jej robił zdjęcia XD



„Pani marszałek proszę mu zwrócić uwagę, cały czas mnie fotografuje, nie wiem czy mu się spodobałam czy co. Wie Pan gdzie jest Pana miejsce? Nie ma kolejek do więzienia”



Że ona nie ma wstydu i jak gdyby nigdy nic… pic.twitter.com/s1reS0Ae9u — chrzanik (@chrzanikx) July 1, 2026

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