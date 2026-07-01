Miłosz Kłeczek podczas programu na antenie Telewizji Republika zwrócił się do widzów z apelem o finansowe wsparcie stacji. Dziennikarz przekonywał, że liczba wpłat jest zbyt mała i ostrzegał, że bez pomocy odbiorców telewizja może mieć poważne problemy.

W trakcie programu Kłeczek wskazał na ekran prezentujący aktualny wykres wpłat od widzów. Jak relacjonował, jeszcze przed rozpoczęciem programu otrzymał wiadomość od Michała Rachonia.

– Dzisiaj przed programem. Tak, zdradzę trochę prywaty. Dostałem SMS-a od Michała Rachonia, wysłał mi właśnie tę ścianę i wielokropek. Bez komentarza, ale ja wiedziałem, o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli dalej tak to będzie wyglądać, to okręt utonie, bo to wskazuje na to, że okręt tonie. Wczoraj było podobnie. Niewiele ponad 300 osób pamiętało, żeby wspierać Telewizję Republika – mówił.

Dziennikarz kontynuował apel, używając rozbudowanej metafory statku. – Ten okręt nie ma tonąć, nie pozwólmy, żeby ugrzązł na mieliźnie. Ten okręt ma dobijać do kolejnych portów, ma zdobywać kolejne porty i ma wypływać na szerokie wody mórz i oceanów. Ten okręt, który doprowadzi nas w końcu do Polski praworządnej. Okręt zwany Republiką – przekonywał.

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA…



Obejrzyjcie w całości XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD Warto. #real z teraz pic.twitter.com/HMMChebQ5k — Ogladam"Wiadomości",bo nie stać mnie na dopalacze2 (@OgladamW) June 30, 2026

Kłeczek zachęcał widzów do dokonywania nawet niewielkich wpłat za pomocą telefonu lub kodu QR wyświetlanego na ekranie. – Czy ja proszę o wiele? Ja nie proszę o 100 złotych. Każda drobna kwota. Tu nie chodzi o kwoty, chodzi o ilość. Bardzo dużo małych kwot również nas utrzyma na powierzchni – powiedział.

Telewizja Republika od początku 2024 roku regularnie prowadzi na antenie zbiórki na swoją działalność. W trakcie emisji programów widoczny jest numer rachunku bankowego oraz kod QR umożliwiający szybkie przekazanie darowizny. W niektórych momentach elementy zachęcające do wpłat zajmują znaczną część ekranu.

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