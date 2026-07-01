Rosja zdecydowała o tymczasowym zamknięciu wybranych kolejowych przejść granicznych z Finlandią, Estonią i Łotwą. Rozporządzenie rosyjskiego rządu wchodzi w życie 1 lipca i przewiduje wstrzymanie ruchu osób, pojazdów oraz transportu towarów przez wskazane przejścia.

Z opublikowanego dokumentu wynika, że decyzja obejmuje przejścia kolejowe Wyborg, Swietogorsk i Petersburg–Finlandia w obwodzie leningradzkim, a także Wiartsila i Lyuttya w Karelii – wszystkie na granicy z Finlandią. Zamknięte zostaną również przejście Pieczory-Pskowskie na granicy z Estonią oraz Pytałowo przy granicy z Łotwą.

Rosyjskie władze nie podały powodów wprowadzenia ograniczeń ani nie poinformowały, jak długo będą one obowiązywać. W rozporządzeniu zapisano jedynie, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma poinformować o decyzji władze Finlandii, Estonii i Łotwy.

W praktyce ruch kolejowy między Rosją a Finlandią był już wcześniej wstrzymany. Helsinki zamknęły kolejowe przejścia graniczne z Rosją dwa lata temu. Do tej pory funkcjonowały natomiast wybrane połączenia kolejowe z Estonią i Łotwą, które również zostały objęte najnowszą decyzją Moskwy.

Decyzja zapadła w okresie utrzymujących się napięć między Rosją a państwami NATO i Unii Europejskiej. Brak oficjalnego uzasadnienia ze strony Kremla sprawia, że nie wiadomo, czy zamknięcie przejść ma charakter wyłącznie administracyjny, czy jest elementem szerszych działań politycznych.

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