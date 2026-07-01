Prezydent Rosji Władimir Putin zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa poświęcone sytuacji wokół obwodu królewieckiego. Jak zwraca uwagę portal Nexta, spotkanie odbyło się w nietypowym terminie i formule, co wywołało spekulacje dotyczące jego celu.

Według medialnych doniesień członkowie Rady Bezpieczeństwa zebrali się w środę osobiście, choć tego typu narady zazwyczaj odbywają się w piątki i w formie wideokonferencji. Na opublikowanych zdjęciach ze spotkania widać czerwone teczki oznaczone klauzulą „ściśle tajne”.

Portal Nexta podkreśla, że obwód królewiecki pozostaje jednym z najważniejszych punktów napięcia w relacjach Rosji z NATO. Silnie zmilitaryzowana eksklawa, położona między Polską i Litwą, od lat odgrywa kluczową rolę w rosyjskiej strategii wojskowej w regionie Morza Bałtyckiego.

Pilne posiedzenie odbyło się zaledwie kilka dni po wystąpieniu Władimira Putina podczas zjazdu partii Jedna Rosja. Rosyjski przywódca skarżył się wówczas na ukraińskie ataki na cele wojskowe i rafinerie oraz na – jak określił – „bezprecedensową presję” ze strony państw Zachodu. Jednocześnie zapewniał, że Rosja jest w stanie poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami.

Na ten moment Kreml nie ujawnił szczegółów rozmów ani konkretnych decyzji podjętych podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.

⚡️Putin urgently convened the Security Council over Kaliningrad



On the table — “top secret” red folders. We suggested what might be inside them.



Usually, such meetings are held on Fridays and via video link, but this time they were gathered on Wednesday and in person.… pic.twitter.com/4YsVNd4I47 — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026

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