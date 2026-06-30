Nie milkną echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, na mocy której Wołodymyr Zełenski utracił Order Orła Białego. Teraz w ślady polskiego prezydenta chcą pójść politycy w kolejnym kraju. Przewodniczący klubu parlamentarnego rządzącej w Czechach partii SPD Jundrich Rajchl zapowiedział, że wystąpi w tej sprawie do prezydenta Czech Petra Pavla.

Jundrich Rajchl, szef klubu parlamentarnego rządzącej w Czechach partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia chce, by Zełenski stracił Orderu Białego Lwa, najwyższe czeskie odznaczenie państwowego.

„Nie możemy milczeć, gdy nasze najwyższe odznaczenie państwowe sprawuje osoba, która nazywa jednostki wojskowe nazistowskimi potworami” – powiedział Rajchl.

Polityk planuje przedstawienie pomysłu koalicjantom, a następnie przegłosowanie stosownej uchwały w czeskim parlamencie. Później ta uchwała trafi do prezydenta Czech Petra Pavla, który dysponuje uprawnieniami do odebrania orderu.

Polsat News przypomina, że Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w 2022 r. od ówczesnego prezydenta Milosa Zemana za „swoją odwagę i odwagę w odrzuceniu amerykańskiej oferty zapewnienia bezpieczeństwa i pozostania w wówczas ogarniętym wojną Kijowie”.

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Źr. Polsat News