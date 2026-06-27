Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ, skomentował decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy – Wołodymyrowi Zełenskiemu. Polityk dobitnie wypowiedział się na ten temat.

Sikorski kategorycznie odniósł się do sprawy. Stwierdził, że decyzja prezydenta Nawrockiego była nieadekwatna. – Nasza odpowiedź była nieadekwatna bo upokorzyła osobiście prezydenta Ukrainy – powiedział Sikorski.

Szef polskiego MSZ powiedział także, że gdyby Nawrocki poprosił go o pomoc w podjęciu decyzji miałby dla niego ciekawe rozwiązanie. – Gdyby mnie prezydent Nawrocki spytał to doradziłbym na przykład nazwanie lotniska w Jasionce imieniem ofiar UPA i byłoby kwita – oznajmił Sikorski.

Sikorski o odebraniu Zełenskiemu orderu:



„Nasza odpowiedź była nieadekwatna bo UPOKORZYŁA osobiście prezydenta Ukrainy. Gdyby mnie prezydent Nawrocki spytał to doradziłbym na przykład nazwanie lotniska w Jasionce imieniem ofiar UPA i byłoby kwita”



Nie, nie było kwita a… pic.twitter.com/9V2Ing2GhL — chrzanik (@chrzanikx) June 26, 2026

Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego po tym, jak ukraiński przywódca zatwierdził nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy honorowej nazwy „Bohaterów UPA”. Prezydent RP argumentował, że gloryfikowanie formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach, w tym rzeź wołyńską, jest nie do pogodzenia z wartościami, które symbolizuje najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Jednocześnie Nawrocki podkreślił, że decyzja nie jest wymierzona w naród ukraiński i nie oznacza zmiany polskiego wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji.

Przeczytaj również: