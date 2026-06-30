Władimir Kliczko w stanowczy sposób podsumował ostatnie działania Wołodymira Zełenskiego. Były mistrz świata w boksie pojawił się w Gdańsku, na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy. Obecnie, podobnie, jak jego brat Witalij, angażuje się w politykę samorządową na Ukrainie.

Kliczko w rozmowie z polskim mediami nie zamierzał usprawiedliwiać nieobecności Zełenskiego w Gdańsku. „Prezydent Wołodymyr Zełeński powinien był przyjechać do Gdańska” – stanowczo stwierdził w Radiu Gdańsk.

Kliczko wprost stwierdził, że brak udziału Zełenskiego w konferencji to błąd. Szczególnie wobec „ostatnich trudności w naszych relacjach dyplomatycznych”. „Wierzę, że to bardzo ważne, aby budować przyszłość i to teraz, razem z Polską, z polskimi przyjaciółmi. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce. Od 2014 była ona jednym z krajów, jako nasz sąsiad, który niesamowicie nas wspierał” – powiedział były bokser.

Polityk nie uciekał od tematów historycznych. „Oczekuję wyjaśnienia tych zaszłości. Wyjaśnienia historii i patrzenia w przyszłość, żeby budować razem, żyć razem, razem tworzyć i się wspierać. Tak jak robimy to teraz przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi – Imperium Rosyjskiemu. Nasze kraje wiedzą, co znaczy Imperium Rosyjskie” – powiedział Kliczko.

Na konferencji pojawił się również Witalij Kliczko. Dziennikarz zapytał go, czy można rozmawiać o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Mer Lwowa najpierw przez dłuższą chwilę bardzo wymownie milczał. Później znalazł dyplomatyczne słowa. „Zasadniczo idziemy w tym samym kierunku, co rząd centralny. Jednak to samorząd lokalny jest odpowiedzialny za świadczenie usług bezpośrednio na miejscu. Słuchamy problemów naszych obywateli i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać wyzwaniom, z którymi mierzymy się każdego dnia” – powiedział Witalij.

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Źr. Interia