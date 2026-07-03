Były prezydent Andrzej Duda pojawił się w ostatnim czasie w Agencji Uzbrojenia, co wywołało lawinę komentarzy. Nawet Donald Tusk skrytykował i stwierdził, że to „niedopuszczalna praktyka”. Doczekał się mocnej riposty.

Andrzej Duda w mediach społecznościowych stanowczo odpowiedział na komentarze Tuska. „Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami („Procedury zadziałały”!) wizyta w instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym” – rozpoczął swój wpis były prezydent.

„Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym” – podkreślił Duda.

Nie zabrakło bolesnej szpilki w stronę Tuska. „Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać? Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart” – napisał.

Dalej było jednak jeszcze ostrzej. „Z tym Panem, uwolniona od KOlesi Polska porozmawia na temat blokowania budowy CPK i portu kontenerowego w Świnoujściu, a także czyje interesy były w ten sposób zabezpieczane. Bo z pewnością nie interesy Polski i Polaków. Przecież 'lotnisko jest w Berlinie’!” – podsumował Duda.

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Źr. WP