Naukowcy nie ustają w próbach znalezienia substancji, która mogłaby pokonać komórki rakowe. Teraz okazało się, że komórki te udało się zniszczyć cząsteczkami miedzi. Odkrycia dokonali naukowcy z belgijskiego KU Leuven.

W leczeniu nawet 60 procent nowotworów mogłyby zostać zastosowane cząsteczki miedzi – szacują naukowcy z Leuven. Uczeni wstrzyknęli tlenek miedzy bezpośrednio do guzów nowotworowych myszy laboratoryjnych. Wykorzystano nanocząsteczki, które stosowano równolegle z immunoterapii. Rezultaty są spektakularne.

Okazuje się, że komórki rakowe całkowicie zniknęły. Gdy wszczepiono je ponownie do organizmu, ten natychmiast ponownie je zniszczył. Prof. Stefaan Soenen z Uniwersytetu KU Leuven stwierdził, że to pierwsze zastosowanie tlenku metalu w badaniach nad leczeniem nowotworów. „Po raz pierwszy wykorzystano tlenek metalu do zwalczenia komórek rakowych u istot żywych” – powiedział.

Teraz przed badaczami kolejne kroki. Mają sprawdzić czy tlenek miedzi będzie działał w leczeniu raka u ludzi oraz czy da się wykorzystać nanocząsteczki innych metali w leczeniu nowotworów złośliwych. Laboratoryjne myszy, na których przeprowadzono eksperyment, chorowały na raka jelit i płuc. Naukowcy sądzą jednak, że tlenek miedzi mógłby znaleźć również zastosowanie w leczeniu raka piersi i jajników.

Czytaj także: Choroby nerek w Polsce wykrywane są zbyt późno

Źr.: Radio ZET