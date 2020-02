W sondażu przeprowadzonym przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy zapytano Polaków jak oceniają obecnie urzędującego prezydenta. Okazuje się, że Andrzej Duda cieszy się pozytywną opinią wśród zdecydowanej większości badanych.

Sondaż Estymatora wskazuje, że Andrzej Duda jest oceniany pozytywnie przez 53 proc. badanych. Portal DoRzeczy zauważa, że oznacza to spadek o 1 proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym dwa tygodnie wcześniej. Negatywnie prezydenta postrzega natomiast 39 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 3 proc. Z kolei 8 proc. pytanych nie ma na ten temat zdania. To o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim pomiarze.

Natomiast w sondażu badającym preferencje wyborcze Polaków, Andrzej Duda jest niekwestionowanym liderem i może liczyć na poparcie na poziomie 45,3 proc.

Sondaż przeprowadził Estymator w dniach 12–13 lutego 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1027 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

Źr. dorzeczy.pl