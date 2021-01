Prezydent Andrzej Duda interweniował ws. dodatkowych środków na psychiatrię dziecięcą. – Wykonałem od razu telefon do premiera – poinformował na sesji Q&A. Wcześniej senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw poprawce zakładającej dodatkowe 80 mln zł na ten cel.

Głosowanie ws. senackich poprawek do ustawy budżetowej rozniosło się szerokim echem w mediach. Głównie za sprawą jednej z poprawek, która zakładała skierowanie dodatkowych 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą. Przeciw tej zmianie zagłosowali senatorowie PiS, wśród nich siedmiu lekarzy.

Sprawę poruszono podczas ostatniej sesji Q&A z prezydentem Andrzejem Dudą. – Nikt nie jest przeciwko finansowaniu psychiatrii dla dzieci, przecież psychiatria dla dzieci jest finansowana – podkreślił prezydent.

Następnie odniósł się wprost do sprawy poprawki zaproponowanej przez Senat. – W tej kwestii ze mną rozmawiał, zwracając mi uwagę, że jest po rozmowach z przedstawicielami organizacji młodzieżowych, gdzie ta sprawa została przez młodzież bardzo mocno postawiona, że rzeczywiście jest to w tej chwili problem sytuacji pandemicznej – zauważył Duda.

Prezydent rozmawiał o dodatkowych środkach na psychiatrię dziecięcą. „Rozmawiałem z premierem, pytałem go o tę kwestię”

-Bardzo wielu uczniów jest w trudnej sytuacji psychologicznej. Bardzo wielu uczniów potrzebuje dodatkowej pomocy i że ta liczba z całą pewnością jest zwiększona w stosunku do tego, co było wcześniej i jest to niewątpliwym skutkiem pandemii – dodał.

Duda zapewnił, że interweniował w tej sprawie u premiera. – Rozmawiałem z premierem, pytałem go o tę kwestię i powiedziałem premierowi, poprosiłem o to, żeby rozważyli jednak co w tej sytuacji zrobić i czy nie powinno zostać podjęte jakieś działanie, które faktycznie prowadziłoby do intensyfikacji tej pomocy psychologicznej – poinformował.

💬 Podczas Q&A na temat edukacji w czasie pandemii poruszony został m. in. temat psychiatrii dziecięcej.

Prezydent: Rozmawiałem na ten temat z Panem Premierem.



🎥 Cała rozmowa: https://t.co/A0XBVpBjTu pic.twitter.com/ccCNq3sneU — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 15, 2021

Z wypowiedzi prezydenta wynika, że premier Morawiecki przyjrzy się sprawie wspólnie z ministrem Niedzielskim. – Absolutnie nie jest tak, że dzisiaj rząd czy większość parlamentarna jest przeciwko finansowaniu psychiatrii dla dzieci – powiedział Duda. Prezydent wyraził również nadzieję, że rządzącym uda się wygospodarować dodatkowe środki dla dzieci.