Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku pożaru altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku. Do tragedii doszło w sobotę przed godz. 23. Na miejscu interweniowały cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Jeszcze przed przybyciem strażaków z płonącej altany zdołały wydostać się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń oraz podtruły się dymem. Po udzieleniu pierwszej pomocy zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Do szpitala trafiła również 86-letnia kobieta. Służby nie przekazały informacji o jej stanie zdrowia.

Po opanowaniu ognia strażacy przeszukali pogorzelisko. W zniszczonej altanie odnaleziono zwęglone ciało mężczyzny oraz drugie ciało, które prawdopodobnie należy do kobiety. Ich tożsamość nie została jeszcze ustalona.

W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Teren został zabezpieczony, a na miejscu pracują policjanci oraz prokurator. Śledczy będą wyjaśniać dokładne okoliczności oraz przyczyny pożaru altany.

Do zdarzenia doszło w czasie ogromnych upałów, które w ostatnich dniach nawiedziły Polskę. Trudno powiedzieć, czy było to bezpośrednią przyczyną wielkiej tragedii, do której doszło w Gdańsku.

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