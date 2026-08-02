Rosyjski atak na Kijów pochłonął co najmniej dziewięć ofiar śmiertelnych. Według najnowszych informacji przekazanych przez ukraińskie władze rannych zostało 28 osób, w tym czworo dzieci. Jedna z rakiet eksplodowała przy budynku ambasady państwo znajdującego się w NATO.

Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenie z użyciem rakiet i dronów, które objęło nie tylko stolicę Ukrainy, ale również kilka innych regionów kraju. Pierwsze eksplozje w Kijowie było słychać jeszcze przed północą czasu polskiego. W wielu obwodach ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Według strony ukraińskiej Rosja wystrzeliła 35 rakiet, w tym 27 pocisków balistycznych, oraz 185 dronów. Ataki objęły również obwody dniepropietrowski, sumski, charkowski i połtawski.

Bilans ofiar wzrastał z każdą godziną. Początkowo informowano o czterech zabitych i 13 rannych. Nad ranem mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał nowe dane. – W stolicy zginęło w wyniku ataku wroga dziewięć osób. Dwudziestu ośmiu mieszkańców Kijowa odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci – poinformował.

Rosyjskie pociski spowodowały zniszczenia w kilku dzielnicach miasta. Strażacy gasili pożary m.in. w sześciopiętrowym budynku mieszkalnym, magazynach, myjni samochodowej, studiu filmowym oraz wśród zaparkowanych samochodów. W rejonie sołomiańskim uszkodzony został pięciopiętrowy blok, z którego ewakuowano kilkadziesiąt osób.

Rosyjski atak na Kijów. Rakieta eksplodowała przy ambasadzie państwo NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że uszkodzonych zostało 18 budynków mieszkalnych, szkoła, obiekty infrastruktury oraz ambasada Litwy. – Od nocy w Kijowie i obwodzie kijowskim trwają prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego ataku. W mieście wybuchło wiele pożarów, a zniszczenia odnotowano w siedmiu dzielnicach. Jak zwykle Rosjanie uderzyli w zwykłe budynki mieszkalne – napisał Zełenski.

Uszkodzenie ambasady potwierdził także prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Jak poinformował, jedna z rakiet eksplodowała w pobliżu placówki dyplomatycznej. Budynek został uszkodzony, jednak nikt z personelu nie odniósł obrażeń.

To kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów w ostatnich dniach. W nocy z 30 na 31 lipca Rosja przeprowadziła uderzenie z wykorzystaniem około 70 rakiet i ponad 280 dronów. Wówczas zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci, a pod ostrzałem znalazły się m.in. Kijów, Lwów i obwód kijowski.

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