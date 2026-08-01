Cztery osoby, w tym dwóch policjantów, trafiły do szpitala po groźnym wypadku, do którego doszło w sobotę rano na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Prusa w Lublinie. W zdarzeniu uczestniczył policyjny radiowóz oraz dwa samochody osobowe.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz jechał na pilną interwencję z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia z dwoma pojazdami osobowymi. Siła uderzenia była na tyle duża, że na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję.

Poszkodowane zostały cztery osoby – dwóch funkcjonariuszy oraz dwie osoby podróżujące samochodami osobowymi. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Według dostępnych informacji ich obrażenia nie zagrażają życiu.

„Skręcali z al. Solidarności w ul. Prusa. Wtedy doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie kolejnym. Dwóch policjantów zostało przetransportowanych do szpitala. Badanie wykazało, że zarówno kierujący radiowozem, jak i jego pasażer byli trzeźwi. Dodatkowo z dwóch pozostałych pojazdów po jednej osobie trafiło do szpitala. Obrażenia nie zagrażają ich życiu” – przekazała mł. asp. Beata Kieliszek.

Na miejscu przez kilka godzin trwały działania służb oraz czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia. W rejonie skrzyżowania występowały utrudnienia w ruchu.

Policja prowadzi postępowanie, które ma ustalić przebieg wypadku i odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach doszło do zderzenia radiowozu z dwoma samochodami osobowymi.

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Źr. WP