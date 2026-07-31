Hiszpania mierzy się z potężnym kryzysem migracyjnym. W krótkim czasie jej granicę w eksklawie Ceuta przekroczyło nielegalnie ponad 50 tys. migrantów. Sytuacja wywołała reakcje w całej Europie. Włochy proponują „wyrzucenie” Hiszpanii z Schengen, a pomysł zyskuje zwolenników.

W Europie narasta spór wokół polityki migracyjnej Hiszpanii. Według medialnych doniesień premier Włoch Giorgia Meloni zyskuje kolejnych sojuszników dla pomysłu. Włoska premier chce, by Hiszpania poniosła konsekwencje w związku z kryzysem migracyjnym i zarzutami dotyczącymi niewystarczającej ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Impulsem do zaostrzenia stanowiska stała się sytuacja w Ceucie, gdzie doszło do gwałtownego wzrostu liczby nielegalnych przekroczeń granicy. Włoskie władze argumentują, że wydarzenia te wpływają na bezpieczeństwo całej strefy Schengen. Poparcie dla twardszego kursu wobec Madrytu mają wyrażać również przedstawiciele innych państw europejskich, w tym m.in. Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii.

Hiszpański rząd stanowczo odrzuca zarzuty. Minister spraw zagranicznych José Manuel Albares wezwał ambasadora Włoch, uznając wypowiedzi włoskich polityków za nieuzasadnione i szkodliwe dla relacji między państwami. Madryt podkreśla, że współpracuje z partnerami z UE nad opanowaniem sytuacji migracyjnej.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że nie istnieje obecnie mechanizm pozwalający jednemu państwu lub grupie państw „wyrzucić” Hiszpanię ze strefy Schengen. Poszczególne kraje mogą natomiast czasowo przywracać kontrole na swoich granicach wewnętrznych, jeśli uznają to za konieczne ze względów bezpieczeństwa.

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Źr. dorzeczy.pl