Dziesiątki tysięcy migrantów w ciągu kilku dni przedarły się do Ceuty – hiszpańskiej eksklawy po afrykańskiej stronie Cieśniny Gibraltarskiej. Potężny kryzys migracyjny wywołuje reakcje w całej Europie. Do sprawy odniósł się również Donald Tusk.
Hiszpańska Ceuta mierzy się z bezprecedensową falą nielegalnej migracji. Według lokalnych władz w ciągu ostatnich kilku dni do eksklawy przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów z Maroka, co doprowadziło do poważnego kryzysu na granicy. Głos w sprawie zabrał Donald Tusk, który zaapelował do Hiszpanów.
Do sytuacji odniósł się premier Donald Tusk. W opublikowanym wpisie podkreślił, że Hiszpania powinna skorzystać z doświadczeń Polski w zakresie ochrony granic.
„Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać” – napisał szef polskiego rządu. Tusk wskazał na konieczność skuteczniejszej ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej.
W odpowiedzi na kryzys hiszpański rząd skierował do Ceuty dodatkowe siły wojska i służb, które mają wesprzeć działania na granicy. Sytuacja pozostaje napięta, a wydarzenia w Ceucie ponownie wywołały debatę o przyszłości strefy Schengen i unijnej polityki migracyjnej.
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Źr. Polsat News