Dziesiątki tysięcy migrantów w ciągu kilku dni przedarły się do Ceuty – hiszpańskiej eksklawy po afrykańskiej stronie Cieśniny Gibraltarskiej. Potężny kryzys migracyjny wywołuje reakcje w całej Europie. Do sprawy odniósł się również Donald Tusk.

Hiszpańska Ceuta mierzy się z bezprecedensową falą nielegalnej migracji. Według lokalnych władz w ciągu ostatnich kilku dni do eksklawy przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów z Maroka, co doprowadziło do poważnego kryzysu na granicy. Głos w sprawie zabrał Donald Tusk, który zaapelował do Hiszpanów.

Do sytuacji odniósł się premier Donald Tusk. W opublikowanym wpisie podkreślił, że Hiszpania powinna skorzystać z doświadczeń Polski w zakresie ochrony granic.

„Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać” – napisał szef polskiego rządu. Tusk wskazał na konieczność skuteczniejszej ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Poland has tightened asylum laws, border procedures, and has built effective barriers on its border with Belarus, which is the eastern border of the EU. We have invested billions of euros and engaged thousands of soldiers, police officers and border guards. Spain must follow our… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026

W odpowiedzi na kryzys hiszpański rząd skierował do Ceuty dodatkowe siły wojska i służb, które mają wesprzeć działania na granicy. Sytuacja pozostaje napięta, a wydarzenia w Ceucie ponownie wywołały debatę o przyszłości strefy Schengen i unijnej polityki migracyjnej.

🚨#BREAKING: The Moroccan Muslims who have invaded the small Spanish city of Ceuta are now BREAKING INTO STORES by the HUNDREDS.



Police are completely overwhelmed.



Migrants can be seen running from one store to the next, grabbing items and running.



WHERE IS THE MILITARY?!!!!! pic.twitter.com/NjqQAI4zgD — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 31, 2026

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News