Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że rakieta, która nad ranem spadła na Lubelszczyźnie była uzbrojona. Szef polskiego rządu zwrócił się jednocześnie do sojuszników z NATO.
Tusk podziękował zwrócił się do przywódców państw NATO i Unii Europejskiej i podziękował za solidarność oraz gotowość do udzielenia Polsce pomocy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rakietę, która spadła na Lubelszczyźnie.
We wpisie opublikowanym w serwisie X szef rządu poinformował, że podczas nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę jedna z rakiet manewrujących Ch-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła około 50 km od Lublina. Jak zaznaczył, pocisk był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem był rosyjski. Premier podkreślił również, że chce podziękować wszystkim przywódcom UE i NATO za okazaną solidarność oraz gotowość do udzielenia wsparcia.
Wcześniej NATO poinformowało, że pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami po incydencie. Sojusz przekazał, że w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej uruchomiono odpowiednie środki obrony, a sekretarz generalny NATO zapewnił o solidarności z Polską i gotowości do dalszego wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki.
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Źr. Polsat News