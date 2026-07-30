Donald Tusk nie pojawi się w czwartek w Stroniu Śląskim. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o odwołaniu planowanej wizyty szefa rządu. Decyzja zapadła w dniu, w którym wojsko przekazało informacje o wykryciu niezidentyfikowanego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej.

Premier Donald Tusk miał odwiedzić Stronie Śląskie wspólnie z ministrem Marcinem Kierwińskim oraz Jakubem Rutnickim. W programie wizyty znalazło się m.in. spotkanie na stadionie Klubu Sportowego Stronie Śląskie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała jednak, że wizyta została odwołana. – Zwołałem zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia – powiedział premier, który dodał również, że jedzie na Lubelszczyznę.

W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

Informacja o odwołaniu wizyty pojawiła się tego samego poranka, gdy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało komunikat o wykryciu niezidentyfikowanego obiektu nad terytorium Polski.

Według wojska obiekt został wykryty około godziny 3:40 i poruszał się w kierunku zachodnim. W celu jego przechwycenia poderwano dyżurny myśliwiec F-16. Kilka minut później, o godzinie 3:46, obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych.

Do sprawdzenia ostatniej lokalizacji wysłano śmigłowiec Mi-24. Jego załoga zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu na terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. W rejon skierowano również odpowiednie służby, które prowadzą czynności mające wyjaśnić charakter zdarzenia.

Przeczytaj również: