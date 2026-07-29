Donald Trump nie przebierając w słowach zapowiedział „pełną siłę” odwetu USA po nocnym uderzeniu Iranu na siły USA na Bliskim Wschodzie. Celem wielu pocisków stała się baza wojsk amerykańskich w Jordanii.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na nocny atak rakietowy Iranu wymierzony w amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Według władz USA irańskie siły przeprowadziły zmasowany ostrzał, który został określony jako „atak z zaskoczenia”.

Trump nie przebierał w słowach. „Skopiemy im tyłki” – powiedział Donald Trump telewizji Fox News. „Uderzymy w nich z pełną siłą. Dostaną solidne baty” – groził prezydent USA.

Trump oświadczył, że Teheran „zapłaci wysoką cenę” za uderzenie i zapewnił, że odpowiedź Waszyngtonu będzie „silna i zdecydowana”. Amerykański prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone nie pozostawią ataku na swoich żołnierzy bez reakcji, jednocześnie zaznaczając, że kanały dyplomatyczne z Iranem pozostają otwarte.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie od wielu tygodni pozostaje niezwykle napięta i grozi eskalacją.

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Źr. Polsat News