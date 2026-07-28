Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojawił się w Białym Domu, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia i nagranie. Ujawnił również, o czym rozmawiano.

Zełenski podkreślił, że najważniejszym tematem w jego rozmowach z Trumpem jest kwestia rakiet balistycznych. „Już przybyłem do Stanów Zjednoczonych. Nasz harmonogram obejmuje spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem i tymi, którzy mogą wesprzeć naszą obronę. (…). Pokój musi być bliższy” – napisał prezydent Ukrainy. Do wpisu dołączył nagranie.

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.



Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Spotkanie z Trumpem trwało kilkanaście minut. „Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, by chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój. Przede wszystkim złożyłem prezydentowi Trumpowi kondolencje z powodu śmierci Lindseya Grahama. Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy” – napisał Załenski.

„Omówiliśmy z prezydentem kwestię licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogą okazać się pomocne. Rozmawialiśmy również o dyplomacji – istotne jest zintensyfikowanie działań na tym polu. Nasze zespoły uzgodnią szczegóły dalszej współpracy. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie” – podkreślił.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

W Waszyngtonie przebywa również premier Izraela Benjamin Netanjahu. Zarówno on, jak i Zełenski wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych senatora Lindseya Grahama, który zmarł niespodziewanie kilka dni temu.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News; X