Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojawił się w Białym Domu, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia i nagranie. Ujawnił również, o czym rozmawiano.
Zełenski podkreślił, że najważniejszym tematem w jego rozmowach z Trumpem jest kwestia rakiet balistycznych. „Już przybyłem do Stanów Zjednoczonych. Nasz harmonogram obejmuje spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem i tymi, którzy mogą wesprzeć naszą obronę. (…). Pokój musi być bliższy” – napisał prezydent Ukrainy. Do wpisu dołączył nagranie.
Spotkanie z Trumpem trwało kilkanaście minut. „Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, by chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój. Przede wszystkim złożyłem prezydentowi Trumpowi kondolencje z powodu śmierci Lindseya Grahama. Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy” – napisał Załenski.
„Omówiliśmy z prezydentem kwestię licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogą okazać się pomocne. Rozmawialiśmy również o dyplomacji – istotne jest zintensyfikowanie działań na tym polu. Nasze zespoły uzgodnią szczegóły dalszej współpracy. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie” – podkreślił.
W Waszyngtonie przebywa również premier Izraela Benjamin Netanjahu. Zarówno on, jak i Zełenski wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych senatora Lindseya Grahama, który zmarł niespodziewanie kilka dni temu.
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Źr. Polsat News; X