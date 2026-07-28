Wojna na Ukrainie zupełnie zmieniła obraz współczesnego pola walki. Wiodącą rolę w potyczkach odgrywają drony, które pojawiają się we wszystkich miejscach frontu. To wymusza zmiany w przemyśle zbrojeniowym.

Ukraina planuje do końca 2026 roku wyprodukować nawet 7 milionów małych uderzeniowych dronów FPV. Okazuje się, że to zdecydowanie więcej, niż produkują nie tylko łącznie wszystkie kraje NATO, ale również same Stany Zjednoczone.

Travis Metz, dyrektor operacyjny Defense Innovation Unit w Pentagonie przyznał, że USA znajdują się dopiero na najtrudniejszym, początkowym etapie budowy własnej produkcji dronów na masową skalę. Do lutego 2027 roku zamówią łącznie niecałe 200 tysięcy tego typu urządzeń.

„Znacznie trudniej jest przejść od zera do 200 tysięcy, niż potem zwiększać skalę, gdy fabryki, dostawy i moce produkcyjne już działają” – powiedział Metz w rozmowie z agencją Reuters.

Obecnie to właśnie Ukraina stała się liderem w masowej produkcji dronów bojowych. Metz wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone w dłuższej perspektywie dogonią Ukrainę. „Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy stać się także mistrzami świata w tej dziedzinie” – stwierdził.

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Źr. Interia