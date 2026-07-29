Iran szykował uderzenie rakietowe wymierzone w Ukrainę. Miał to być odwet za działania ukraińskich wojskowych, którzy w piątek zaatakowali irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, w wyniku czego zginął jeden cywil. „New York Times” dowiedział się, jaką formę ataku planowało irańskie dowództwo i dlaczego ostatecznie do niego nie doszło.

Jak podaje serwis money.pl, „New York Times” pozyskał informacje o sprawie od irańskich i zachodnich urzędników – pod warunkiem zachowania anonimowości. Niektórzy z nich spodziewali się, że w ramach odwetu Iran wystrzeli na Ukrainę rakietę balistyczną z niewielką głowicą. Zakładano, że nie spowodowałaby dużych zniszczeń, ale stanowiłaby znaczący „symboliczny gest”.

„Jakakolwiek rakieta wystrzelona z Iranu w kierunku Ukrainy stanowiłyby dramatyczną eskalację konfliktu i groziłyby wywołaniem wojny na szerszą skalę, biorąc pod uwagę napięcia między tymi dwoma krajami związane z sojuszem Iranu z Rosją. Irańscy urzędnicy wyrazili nadzieję, że konflikt zakończy się wraz z ich atakiem odwetowym, jednak zachodni urzędnicy ostrzegli, że trudno przewidzieć, jak zareaguje Ukraina” – zwraca uwagę „New York Times”.

Jeszcze w niedzielę szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapowiedział, że Iran nie pozostawi ukraińskiej agresji bez odwetu. Dodatkowo oskarżył Zełenskiego o podejmowanie działań na zlecenie Izraela.

Jak się okazuje, do uderzenia niewiele zabrakło. Ostatecznie oba państwa zdołały dojść do porozumienia na drodze dyplomatycznej. Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha rozmawiał z Aragczim. W rozmowie podkreślił, że celem Ukrainy jest uniknięcie niepotrzebnej eskalacji. Ukraiński minister określił atak na statek towarowy jako niezamierzony – przekazał w mediach społecznościowych Aragczi. „Iran również nie dąży do eskalacji, ale jasno dał do zrozumienia, że jakikolwiek atak na naszych obywateli lub interesy jest niedopuszczalny. Straty muszą zostać zrekompensowane” – dodał minister.

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Źr. money.pl