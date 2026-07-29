Niespodziewanie Wołodymyr Zełenski pojawił się w Lublinie, gdzie spotkał się z Donaldem Tuskiem. Premier polskiego rządu opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o tematach rozmów.

Kancelaria premiera poinformowała dziś w ostatniej chwili, że po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim”. Wcześniej wizyta nie była zapowiadana.

„Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem” – podała KPRM. Zełenski kilka dni temu przebywał w USA, gdzie spotkał się z amerykańskim prezydentem.

Po około godzinnym spotkaniu w Lublinie Zełenski i Tusk nie wyszli do dziennikarzy na briefing. Po wszystkim jednak polski premier opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o przebiegu rozmów.

„Prezydent Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem” – napisał Tusk.

Prezydent @ZelenskyyUa poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 29, 2026

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Źr. X; Polsat News