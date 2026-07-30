Rosyjski pocisk najprawdopodobniej spadł w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Do sieci trafiło nagranie, na którym zarejestrowano moment uderzenia obiektu. Premier Donald Tusk poinformował, że wszystko wskazuje na rosyjską rakietę manewrującą Ch-101 i podkreślił, że polskie wojsko było przygotowane do jej zestrzelenia.

Do incydentu doszło nad ranem, gdy w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia poderwano myśliwiec F-16. O godzinie 3:46 obiekt zniknął z radarów, a później zlokalizowano prawdopodobne miejsce jego upadku w pobliżu Tarnawy-Kolonii.

Portal bilgoraj.com.pl opublikował nagranie z monitoringu, na którym słychać potężny huk towarzyszący uderzeniu. Mieszkańcy okolicy relacjonują, że odczuli silny wstrząs przypominający trzęsienie ziemi.

Do Lublina udał się premier Donald Tusk wraz z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim, przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz prokuratury. Na miejscu pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych służb, a działania wspierają również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jest nagranie z incydentu na Lubelszczyźnie. To prawdopodobnie rosyjski pocisk

– Wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem. Byliśmy gotowi do zestrzelenia – powiedział premier Donald Tusk podczas posiedzenia specjalnego zespołu. Według wstępnych ustaleń obiektem ma być pocisk Ch-101, wykorzystywany przez lotnictwo strategiczne Federacji Rosyjskiej.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak poinformował, że jeden z myśliwców F-16 otrzymał rozkaz przechwycenia obiektu. – Jeden z samolotów F-16 otrzymał polecenie przechwycenia obiektu, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Gdyby rakieta kontynuowała lot, podjąłbym decyzję, by ją zestrzelić – przekazał generał.

Do sprawy odniósł się również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Uprzedzając putinowską dezinformację, proszę przeczytać: Pociski Ch-101 używane są wyłącznie przez lotnictwo strategiczne Rosji” – napisał szef polskiej dyplomacji.

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