Nad ranem na Lubelszczyźnie doszło do incydentu z udziałem niezidentyfikowanego obiektu, który według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski mógł być rosyjską rakietą. Na miejscu trwają działania służb, a oficjalnego potwierdzenia pochodzenia obiektu na razie nie ma.

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, o godz. 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. Do jego przechwycenia skierowano dyżurny myśliwiec F-16, jednak sześć minut później obiekt zniknął z radarów, zanim udało się go jednoznacznie zidentyfikować.

Śmigłowiec Mi-24 zlokalizował następnie prawdopodobne miejsce upadku obiektu w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Policja i straż pożarna zabezpieczyły teren, gdzie odnaleziono około 10-metrowy lej oraz fragmenty niezidentyfikowanego obiektu. W działania zaangażowano również Żandarmerię Wojskową, ABW, SKW i prokuraturę.

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, powołującej się na źródło w rządzie, „wszystko wskazuje na to, że to była rosyjska rakieta”. Informacja ta nie została dotąd oficjalnie potwierdzona przez władze ani wojsko. Służby prowadzą oględziny i analizują szczątki, które mają pomóc w ustaleniu rodzaju oraz pochodzenia obiektu.

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Źr. WP