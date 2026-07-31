Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 został przechwycony nad Morzem Bałtyckim przez parę dyżurną polskich myśliwców F-16. O zdarzeniu poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił, maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej, jednak wykonywała lot bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Do przechwycenia doszło około 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu. Według ministra obrony narodowej był to kolejny przypadek, w którym rosyjski samolot prowadził działania wymagające reakcji polskich sił zbrojnych.

„Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim. Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X.

Minister przekazał, że maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, jednak nie zgłoszono dla niej planu lotu, a jej transponder był wyłączony. „Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej” – podkreślił szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił również, że Wojsko Polskie nieustannie monitoruje sytuację w regionie Morza Bałtyckiego i pozostaje w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. „Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację i zdecydowanie reagują na działania Federacji Rosyjskiej, pozostając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Bezpieczeństwo polskiego nieba pozostaje naszym najwyższym priorytetem” – zaznaczył minister.

❗Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim❗️

Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni… pic.twitter.com/aQH0Pwj3nf — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 31, 2026

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