Nad ranem niedaleko Lublina spadła rakieta najprawdopodobniej wystrzelona przez rosyjskie siły zbrojne. Sprawę badają śledczy. Prokuratura właśnie ujawniła najnowsze ustalenia, które potwierdzają, że pocisk zawierał „znaczne ilości” materiałów wybuchowych.

Prokuratura potwierdziła, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, znajdował się materiał wybuchowy. To efekt wstępnych badań zabezpieczonych szczątków, o których poinformował reporter RMF FM. „Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z rakietą – nie z dronem, nie z żadnym Geraniem, tylko z rakietą. Najprawdopodobniej jest to rakieta o oznaczeniach Ch-101. Zawierała ona materiał wybuchowy w znacznej ilości” – powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak.

Śledczy zaznaczają, że choć głowica zawierała materiał wybuchowy, nie doszło do jego detonacji. W związku z tym pocisk nie eksplodował po uderzeniu w ziemię, co znacząco ograniczyło skutki incydentu.

Postępowanie prowadzone przez prokuraturę ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym dokładny typ pocisku, jego trajektorię oraz przyczyny, dla których nie nastąpił wybuch. Do sprawy powołano biegłych z zakresu wojskowości i uzbrojenia.

Sprawa dotyczy pocisku, który spadł na terenie województwa lubelskiego podczas jednego z ostatnich zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę. Wcześniej przedstawiciele wojska informowali, że obiekt najprawdopodobniej był rosyjską rakietą manewrującą Ch-101.

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Źr. RMF FM