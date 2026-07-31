Rakieta CH-101, która spadła w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie, została jednoznacznie zidentyfikowana przez śledczych. Prokuratura wydała w tej sprawie komunikat.

Prokuratura poinformowała, że zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na wydanie kategorycznych ustaleń dotyczących pochodzenia pocisku. Jednocześnie wszczęte zostanie śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia zagrożenia dla życia oraz zdrowia wielu osób.

– Zgromadzone materiały pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą CH-101, wyprodukowaną w II kwartale 2026 r. w jednym z zakładów w obwodzie moskiewskim – poinformował podczas konferencji prasowej przedstawiciel prokuratury. Śledczy zapowiedzieli, że kolejnym etapem postępowania będzie przesłuchanie świadków oraz zabezpieczenie wszystkich dostępnych nagrań, które mogą pomóc w odtworzeniu pełnej trasy lotu pocisku.

– W dalszej kolejności planujemy przesłuchanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku – przekazał prokurator.

Prokuratura poinformowała również o formalnym wszczęciu śledztwa. Postępowanie prowadzone będzie w kierunku art. 173 Kodeksu karnego, dotyczącego sprowadzenia zagrożenia lub katastrofy w ruchu powietrznym, które mogło zagrażać życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy będą także badać naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej na podstawie art. 212 pkt 1 Prawa lotniczego, który penalizuje tego rodzaju działania.

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