40-latek z Sądecczyzny zatrzymany za wpisy o Wołodymyrze Zełenskim. Usłyszał zarzuty.

Policja Sądecczyzny zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o publikowanie w internecie wpisów dotyczących prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak poinformowano, mężczyzna usłyszał zarzuty związane z treściami zamieszczanymi w mediach społecznościowych.

Z ustaleń śledczych wynika, że wpisy miały zawierać groźby oraz nawoływać do popełnienia przestępstwa wobec ukraińskiego przywódcy. Sprawą zajęła się prokuratura, która po analizie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiła 40-latkowi zarzuty.

Podejrzany został przesłuchany, a prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Za zarzucane mu czyny grozi kara przewidziana w przepisach Kodeksu karnego. Szczegóły postępowania nie zostały ujawnione ze względu na dobro prowadzonego śledztwa.

Śledczy przypominają, że publikowane w internecie treści, w tym wpisy w mediach społecznościowych, mogą podlegać odpowiedzialności karnej, jeśli wyczerpują znamiona czynów zabronionych.

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Źr. RMF FM