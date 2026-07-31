Pijany kierowca z sądowym zakazem spowodował groźny wypadek. W aucie jechało siedem osób. Jedna z osób podróżowała nawet w bagażniku.

Dramatyczny wypadek miał miejsce w nocy na ul. Kolejowej w Siechnicach pod Wrocławiem. Jak informuje wrocławska policja, kierujący samochodem osobowym marki Audi A4 z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni, uderzył w znak drogowy, a następnie w drzewo.

W pojeździe podróżowało siedem osób – kierowca i sześciu pasażerów. Jedna z kobiet podróżowała w przestrzeni bagażowej. Wypadek spowodował poważne obrażenia u czterech pasażerek, które trafiły do szpitala. Najpoważniej poszkodowana kobieta doznała złamania kręgosłupa oraz żeber. Stan pozostałych rannych jest ustalany.

Policjanci ustalili, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli obcokrajowcami w wieku od 19 do 27 lat i znajdowali się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że kierowca prowadził pojazd po użyciu alkoholu, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Podczas działań na miejscu zdarzenia zatrzymano również brata kierowcy. Mężczyzna przyjechał na miejsce samochodem, mimo że – jak wykazało badanie – był nietrzeźwy.

Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające okoliczności i przyczyny wypadku.

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Źr. Policja