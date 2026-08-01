Prezydent Karol Nawrocki w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wziął udział w uroczystości upamiętnienia ofiar rzezi Woli. Wygłosił bardzo mocne przemówienie, które zaadresował do całego świata.

„To apel do całego świata z Warszawy, z Woli. Gdzie Niemcy zamordowali ponad 50 tys. Polaków. W tym kobiet i dzieci. Świat nie będzie lepszy, świat nie będzie dobry, jeżeli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili” – mówił Nawrocki.

„Świat nie posunie się do przodu i nie pomogą żadne rezolucje, konwencje i dyskusje na wszelkich forach świata, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, świat nie będzie miał odwagi potępić” – dodał prezydent.

Nawrocki zaznaczył, że „Powstanie Warszawskie było bitwą o Polskę i o oswobodzenie się Rzeczpospolitej z hekatomby niemieckiej okupacji. Ze zła, które toczyło Rzeczpospolitą od 1939 roku”. „Dlatego od dwóch dni oddajemy hołd i modlimy się za tych, którzy bili się i polegli. Dziękujemy Bogu za to, że wciąż ponad 100 powstańców jest z nami” – powiedział.

„Każda klatka, każda brama, każdy chodnik warszawskiej Woli, jest skropiony krwią cywilów, których mordowali Niemcy z brutalnością, ze zezwierzęceniem” – mówił prezydent Nawrocki. „Dlatego tutaj dzisiaj jestem jako prezydent Polski. Aby powiedzieć, że Polska pamięta o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego. O ponad 50 tysiącach zamordowanych cywilów i mieszkańcach Woli” – powiedział.

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Źr. Interia