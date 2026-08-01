Ponad połowa Polaków deklaruje, że w przypadku wybuchu wojny nie zaangażowałaby się w obronę kraju – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET. Gotowość do wstąpienia do wojska lub innej formy wsparcia armii deklaruje niewiele ponad jedna czwarta respondentów.

Nowe badanie pokazuje, że większość ankietowanych nie zamierza podejmować działań na rzecz obrony Polski w razie konfliktu zbrojnego. Według wyników sondażu 58,1 proc. respondentów zadeklarowało brak gotowości do zaangażowania się w obronę kraju, natomiast 27 proc. odpowiedziało, że zgłosiłoby się do wojska lub wsparłoby armię w inny sposób. Pozostałe 14,9 proc. badanych nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania.

Respondentom postawiono pytanie: „Czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosi się Pan / Pani do obrony kraju?”. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 11,7 proc. badanych, „raczej tak” – 15,3 proc., „raczej nie” – 34,7 proc., „zdecydowanie nie” – 23,4 proc., zaś „nie wiem/trudno powiedzieć” – 14,9 proc.

Sondaż sprawdził również, czy Polacy próbowaliby wyjechać z kraju w przypadku wojny. „Czy w sytuacji zagrożenia wojną będzie się starał/a się Pan / Pani wyjechać z Polski?”. Wariant „zdecydowanie tak” wskazało 10,2 proc., „raczej tak” – 13 proc., „raczej nie” – 30,5 proc., „zdecydowanie nie” – 38,1 proc., natomiast „nie wiem/trudno powiedzieć” – 8,2 proc.

Autorzy badania zwracają uwagę, że odpowiedzi mają charakter deklaratywny i odzwierciedlają postawy respondentów w momencie przeprowadzania sondażu.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl