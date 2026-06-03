Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w związku z fałszywym alarmem zgłoszonym do jednej z jednostek wojskowych na Mazowszu. Jak poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz, w sprawie zatrzymano jedną osobę.

Działania prowadzone były wspólnie przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na razie nie ujawniono, której jednostki wojskowej dotyczyło zgłoszenie.

Sprawa wpisuje się w serię fałszywych alarmów odnotowanych w ostatnich tygodniach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało wcześniej, że między 10 a 15 maja służby interweniowały aż 12 razy w związku z nieprawdziwymi zgłoszeniami dotyczącymi podłożenia ładunków wybuchowych lub zagrożenia zdrowia i życia.

W wyniku takich alarmów funkcjonariusze podejmowali działania m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej, a także przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. W minioną sobotę służby siłowo weszły również do mieszkania należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego po otrzymaniu fałszywego zgłoszenia.

W odpowiedzi na serię incydentów MSWiA powołało specjalny zespół złożony z ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, przedstawicieli NASK oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w sobotę, że w związku z wywoływaniem fałszywych alarmów zatrzymano już łącznie pięć osób.

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