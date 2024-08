Coraz więcej osób decyduje się na psychoterapię online ze względu na jej wygodę, anonimowość i szeroką dostępność. Gdzie i w jaki sposób najlepiej szukać pomocy psychoterapeutycznej online? W tym artykule odpowiemy na to pytanie, a ponadto doradzimy Ci jak dokonać właściwego dla siebie wyboru w kwestii psychoterapii online.

Co to jest psychoterapia online?

Psychoterapia online to nic innego tylko forma terapii, która zamiast w gabinecie odbywa się poprzez platformy internetowe lub aplikacje do wideokonferencji. W niektórych przypadkach może też się odbywać przez smsy, e-maile lub przez telefon. Dzięki niej skorzystasz ze wsparcia psychologicznego z dowolnego miejsca, co czyni ją bardziej dostępną od tradycyjnej formuły sesji w gabinecie terapeutycznym.

Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii online?

Psychoterapia online oferuje wiele korzyści, takich jak między innymi wygoda, dostępność i anonimowość. Dzięki sesjom online możesz uczestniczyć w terapii z dowolnego miejsca na ziemi – pacjenci mogą korzystać z terapii bez względu na lokalizację, co jest szczególnie ważne dla osób mieszkających w odległych miejscach lub mających trudności z dojazdem. Wirtualne sesje zapewniają ponadto znacznie większą anonimowość i komfort.

Gdzie szukać pomocy psychoterapeutycznej online?

Znalezienie odpowiedniego psychoterapeuty online może wydawać się trudne, ale istnieje wiele zasobów i platform, które mogą Ci w tym pomóc. Gdzie ich szukać? Mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi.

1. Dedykowane platformy terapeutyczne

Te serwisy internetowe, takie jak na przykład trzymsie.pl, umożliwiają przeglądanie profili terapeutów, zapoznanie się z ich kwalifikacjami, specjalizacjami oraz opiniami na ich temat innych pacjentów. Dzięki temu dokonasz świadomego wyboru, wybierając terapeutę odpowiadającego Twoim potrzebom.

2. Strony internetowe gabinetów psychoterapeutycznych

Wiele gabinetów terapeutycznych, oferuje również sesje terapeutyczne online. Odwiedzając strony internetowe wspomnianych wybranych gabinetów, znajdziesz informacje o dostępnych terapeutach, ich kwalifikacjach czy metodach pracy, a także cennik usług oraz opinie pacjentów.

3. Media społecznościowe i fora internetowe

Grupy na Facebooku, odchodzące pomału w niepamięć fora internetowe i inne serwisy Web 2.0 oraz ich społeczności online są bogatym źródłem rekomendacji usług. Możesz tam zapytać o polecanych terapeutów, przeczytać doświadczenia innych osób oraz dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach terapeutycznych.

4. Aplikacje mobilne

Istnieje wiele aplikacji mobilnych dedykowanych psychoterapii online, w Polsce są one jednak jeszcze mało rozwinięte i mało popularne. Daleko im do amerykańskich serwisów, takich jak BetterHelp czy Talkspace, które umożliwiają szybki kontakt z terapeutą, łatwe umawianie sesji oraz prowadzenie terapii bezpośrednio z telefonu.

5. Organizacje i stowarzyszenia psychoterapeutyczne

Wiele organizacji i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów prowadzi listy certyfikowanych specjalistów oferujących sesje online.

Jak dokonać właściwego wyboru psychoterapeuty online?

Znalezienie odpowiedniego psychoterapeuty to kluczowy krok w procesie terapii. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, jak to zrobić.

1. Weryfikuj referencje i rekomendacje

Przeczytaj recenzje i oceny terapeutów, by dowiedzieć się, jakie doświadczenia mieli inni pacjenci. To pomoże ocenić, czy dany terapeuta jest odpowiedni dla Ciebie.

2. Zadbaj o bezpieczeństwo i prywatność

Upewnij się, że platforma lub aplikacja, której używasz do terapii, gwarantuje poufność i bezpieczeństwo Twoich danych. Sprawdź, czy strona korzysta z szyfrowania oraz innych środków ochrony prywatności.

3. . Skorzystaj z konsultacji wstępnej

Wielu terapeutów oferuje bezpłatne konsultacje wstępne. Wykorzystaj tę możliwość, by porozmawiać z terapeutą, zadać pytania i zobaczyć, czy czujesz się komfortowo podczas rozmowy i czy kontakt z danym terapeutą Ci służy. To właśnie relacja z terapeutą jest kluczowym elementem sukcesu psychoterapeutycznego.

5. Zwróć uwagę na metody terapeutyczne

Różni terapeuci stosują odmienne metody (nurty) terapeutyczne, dlatego należy szukać takiego terapeuty, którego podejście będzie odpowiadać Twoim potrzebom i przy którym będziesz czuć się komfortowo.

Dzięki dostępności różnych platform i zasobów znalezienie psychoterapeuty nie stanowi dzisiaj większego problemu.

Artykuł sponsorowany