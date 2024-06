Hity kinowe można obecnie oglądać nie tylko na sali kinowej, wiele produkcji bardzo szybko pojawia się w internecie – dostęp do nich zyskujemy po wykupieniu abonamentu czy jednorazowego dostępu do danego tytułu. Jakie opcje dokładnie są możliwe? Jaki wpływ na oglądanie hitów kinowych online ma nasz internet oraz urządzenie? Jaką platformę wybrać? O tym w dzisiejszym artykule!

Najnowsze filmy kinowe – gdzie oglądać?

Oglądanie najnowszych filmów kinowych wbrew pozorom nie jest zarezerwowane jedynie dla sali kinowej. Coraz częściej dość szybko mamy dostęp do najnowszych produkcji za pomocą różnorodnych platform. Hity kinowe możemy oglądać przy pomocy:

tradycyjnej telewizji kablowej – oczywiście nie na każdym kanale będziemy mogli obejrzeć najlepsze i najnowsze produkcje. Szukać ich możemy natomiast w programach premium. Należy do nich HBO, Canal+, KINO TV, Ale kino+.

platform streamingowych – wykupienie dostępu do Netfliksa, HBO Go, Amazon Prime Video czy Disney+ daje nam możliwość szybszego dostępu do najnowszych produkcji filmowych. Dostęp odbywa się na zasadzie miesięcznej subskrypcji.

Co ciekawe na platformach tego typu można oglądać również produkcje oryginalne, do których dostępu nie uzyska się w żaden inny sposób. Netflix Originals, HBO Go Originals czy Amazon Originals – takie oznaczenia filmów i seriali wskazują na to, że dana produkcja była tworzona od początku do końca przez dany serwis. Treści tego typu są dostępne tylko i wyłącznie na określonej platformie i jedynie dla subskrybentów. To często prawdziwe hity, które zdobywają międzynarodowe uznanie i mogłyby być transmitowane na sali kinowej. Dostęp do tego typu platform także można uzyskać, wykupując np. abonament internetu + TV u wybranego operatora.

platformy do wypożyczania filmów – istnieje kilka serwisów, które umożliwiają wypożyczenie filmów, w tym również najnowszych premier, za określoną opłatą. Z takiej opcji można skorzystać, wyposażając się w dostęp do PREMIERY Canal+, tv smart czy Apple TV+. Jednorazowy dostęp do danej produkcji kosztuje w takim przypadku zazwyczaj od kilku do kilkunastu złotych.

To, jaką opcję wybrać zależy od kilku czynników. Niedzielnym oglądaczom mogą spokojnie wystarczyć kanały premium w telewizji kablowej lub możliwość jednorazowego wypożyczenia filmu. Jeśli natomiast jesteśmy prawdziwymi kinomanami, którzy pochłaniają film za filmem, zapewne najlepszą opcją będzie wykupienie dostępu do kilku platform np. Netfliksa, HBO Max i Amazon Prime. Wybór powinien zależeć od biblioteki danej platformy, ceny za pakiet oraz jakości emitowanych produkcji. Osoby, które uwielbiają oglądać hity kinowe w jak najlepszej jakości, będą zapewne celowały w platformy, które oferują takie właśnie opcje.

Jak wybierać platformy streamingowe? Czym kierować się podczas wyboru

Obecnie na rynku mamy sporo ciekawych platform streamingowych. Czym kierować się podczas ich wyboru?

Cena – ceny za abonamenty na różnych serwisach mogą znacząco się od siebie różnić. Warto sprawdzić, jakie poziomy abonamentu oferują dane platformy. W niektórych przypadkach cena będzie zależeć zarówno od liczby urządzeń korzystających z abonamentu, jak i od jakości obrazu (HD, Full HD, Ultra HD 4K). Warto jednak pamiętać, że obraz zależy także od przepustowości i szybkości naszego internetu oraz urządzeń, z których korzystamy.

Jakość obrazu i dźwięku – oglądanie filmów i seriali w wysokiej jakości 4K, HDR, czy z dźwiękiem Dolby Atmos to opcja w szczególności dla fanów kina. Oprócz odpowiedniego abonamentu istotna jest także jakość internetu oraz właściwe urządzenie, które obsłuży daną technologię. Dlatego przed zdecydowaniem się na subskrypcję serwisu warto rozważyć zakup odpowiedniego internetu oraz dekodera.

Można to zrobić szybko np. w ramach wykupienia abonamentu telewizji i internetu u operatora (taką opcję oferuje m.in. Play). Dzięki temu zyskuje się dostęp do superszybkiego łącza światłowodowego, dekodera, który obsługuje strumieniowanie w Ultra HD 4K oraz często dodatkowo także tańszą lub gratisową subskrypcję na serwisie streamingowym.

Biblioteka filmów i seriali – to bardzo ważny czynnik, który decyduje w dużej mierze o wyborze platformy. Na niektórych serwisach możemy spotkać bogatszy wybór filmów, inne serwisy mogą słynąć z dużego wyboru seriali. Warto zatem na samym początku sprawdzić, czy interesująca produkcja w ogóle znajduje się na danym serwisie.

Dodatkowe funkcje – platformy umożliwiają np. tworzenie wielu profili użytkowników, zwiększoną kontrolę rodzicielską czy możliwość pobierania treści na urządzenie, aby oglądać je offline. Te opcje mogą znacząco podnieść komfort użytkowania.

Gdzie zatem najlepiej oglądać premiery filmowe – w kinie czy na własnym TV? Zależy oczywiście od preferencji oraz potrzeb. Niektórzy fani kina nie wyobrażają sobie oglądać wyczekiwanej premiery na mniejszym ekranie. Doświadczenie kinowe jest dla nich najważniejsze, szczególnie gdy dana produkcja została stworzona np. w technologii IMAX. Warto również pamiętać, że nawet jeśli dany hit pojawia się na platformie szybko, to zawsze będzie to spore opóźnienie względem premiery w kinie. Jeśli zależy nam na jak najszybszym zapoznaniu się z produkcją, to zdecydowanie lepiej wybrać kino.

Niemniej platformy streamingowe zapewniają wygodę oglądania filmów w domu. Dostęp do szerokiej biblioteki filmów na żądanie, możliwość oglądania w dowolnym momencie oraz brak konieczności opuszczania domu to główne atuty. Docenią je osoby, które nie lubią tłocznych miejsc oraz wolą mieć większą kontrolę nad seansem – bez szeleszczenia popcornu, dzwonienia komórki sąsiada z fotelu obok czy czasami nawet… chrapania! Streaming jest również bardziej elastyczny cenowo – za miesięczną opłatę użytkownicy mają dostęp do wielu tytułów, w tym premierowych filmów, co może być korzystniejsze finansowo niż regularne wizyty w kinie.

