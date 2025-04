Proszę więc obejrzeć film, a nie tylko zdjęcie.



To nie jest scena, w której "Tusk, przez ułamek sekundy, niekorzystnie wygląda".

To gest. Intencjonalny. Czytelny.

Dramatyczny.



PS. I właśnie dlatego upublicznił ją niemiecki kanclerz.

To równie znaczące. pic.twitter.com/sXFxMWwImV